План «Ковер» снят

Об этом сообщает пресс-служба калужской авиагавани. Ранее его ввели из-за беспилотника в небе.



Судя по данным Росавиации, аэропорт работает в штатном режиме с 21:20.



Изменения в расписании можно отслеживать здесь.

Софья Фирсова Опубликовано: 20.04.2024 21:41 129