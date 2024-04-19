В Калуге прошел региональный туристический форум

В пятницу, 19 апреля, в нем приняло участие около 500 представителей отрасли.

- В этом году тема форума - кооперация в туризме, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Помогаем в создании новых партнерских связей, совместных проектов нашими отельерами, представителями сферы общественного питания, гостиничного бизнеса, туроператоров.

По его словам, власть Калужской области ставит перед собой задачу кратно увеличить не только турпоток в регион, но и налоговые поступления от индустрии туризма.