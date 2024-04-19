Врач-гастроэнтеролог клиники «Теорема-Мед» Екатерина Валерьевна КУПЦОВА: «Стресс влияет на работу кишечника»

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Врач рассказала, как переживания влияют на здоровье ЖКТ детей и взрослых

Врач-гастроэнтеролог клиники «Теорема-Мед» Екатерина Валерьевна КУПЦОВА принимает как взрослых, так и маленьких пациентов уже более 10 лет. Ее задача как специалиста решить проблемы желудочно-кишечного тракта: боли в животе, изжога, отрыжка, проблемы со стулом и прочее.

— Екатерина Валерьевна, играет ли роль сезонность в проявлении заболеваний ЖКТ?

— Считается, что сезонность оказывает влияние. В межсезонье у взрослых нередко обостряется хронические болезни органов ЖКТ (язвенная болезнь, гастриты, энтероколиты). Это можно объяснить снижением защитных сил организма, сменой биоритмов из-за изменения продолжительности светового дня, изменением режима питания. Так же осенью дети возвращаются в коллектив, в связи чем возрастает вирусная нагрузка. В весенне-летний период фиксируются вспышки заболеваемости инфекциями, вызывающими различного рода пищевые отравления, гастроэнтериты.

На сезонное обострение как правило указывают боль в эпигастральной области, отрыжка и тошнота, рвота, неприятный привкус во рту. Оно может сопровождаться нарушением аппетита, вялостью, сонливостью, повышением температуры.

При своевременном обращении к специалисту и соблюдении рекомендаций в большинстве случаев удаётся принять необходимые меры для снижения частоты сезонных рецидивов хронических заболеваний органов ЖКТ.

Болеют в разном возрасте

— Можно ли условно обозначить, какие виды заболеваний для какого возраста наиболее характерны?

— Дети в возрасте до 5 лет чаще страдают функциональными нарушениями в работе ЖКТ, задержкой стула. С началом посещения школы дети сталкиваются с перестройкой жизненного ритма, дополнительной физической и интеллектуальной нагрузкой, обусловленными образовательной программой. Возникновению структурно-функциональных нарушений в работе ЖКТ у детей школьного возраста способствуют переживания, связанные с адаптацией к новым условиям, нерациональное питание, появление перекусов «на ходу» (чипы, снэки, сладкие газированные напитки), психологическая нагрузка, связанная с освоением школьной программы. Наиболее часто среди школьников выявляют такие заболевания как хронические запоры, гастриты, энтероколит, гастродуоденит, функциональные расстройства кишечника, сопровождающиеся диареей. Так же ребята школьного возраста жалуются на внезапные сильные боли в животе, это может быть психосоматика: к примеру, ребенок не хочет идти в школу, протест проявляется внезапными болями в животе. Как правило, они возникают в школе, во время занятий. На выходных, каникулах боли не беспокоят. Или другой пример – когда появляется второй (или последующий) ребенок в семье, он требует много внимания, из-за этого старший ребенок переживает, что тоже сказывается на работе ЖКТ. В каждом конкретном случае мы обследуем маленького пациента на основные органические патологии. Какие рекомендации могут быть в таком случае? Больше внимания детям.

Среди взрослых пациентов наиболее часто выделяются: гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, запоры, панкреатит, холецистит. Причины возникновения связаны со множеством факторов, включая нерациональное питание, нарушение функции органов пищеварения, инфекции, стресс, наследственность и другие.

Обследование и консультации

— Фактор стресса играет немалую роль. Все чаще встречается синдром раздражённого кишечника, обусловленный расстройством нервной регуляции и психоэмоциональными перенапряжениями. Сейчас ритм жизни такой, что человек часто переживает, нервничает, а связь между стрессом и усилением симптомами повышенного газообразования и диспепсии давно известна. Состояние постоянного стресса приводит к нарушению нормального микробиома, вызывая дисбиоз кишечника и чрезмерной рост бактерий. Такие изменения приводят к избыточного газообразованию и воспалению внутри ЖКТ, вследствие чего развивается вздутие живота и боль. В подобных случаях мы работаем вместе с неврологом, психологом, но в первую очередь, конечно, исключаем органические патологии.

Все необходимые обследования можно пройти в стенах нашей клиники: лабораторные исследования, УЗИ, гастроскопия, консультации смежных специалистов.

Не терпите дискомфорт и боль

— В каком случае пора обратиться к гастроэнтерологу?

— Если у ребенка жалобы на боли в животе, снижение аппетита, тошнота, это повод для консультации и прохождения обследования у гастроэнтеролога. При многократной рвоте, диарее, вялости, особенно, если это сочетается с температурой и отказом от питья необходимо вызвать скорую помощь и решать вопрос о госпитализации в профильный стационар.

Взрослым рекомендуется обследоваться если наблюдается длительное, не в один месяц, проявление каких-либо нетипичных состояний: дискомфорт, боли в животе до или после еды, неприятный запах изо рта, изменением вкуса и аппетита в целом, тошнота, горечь во рту, проблемы со стулом. В целом, все, что доставляет вам дискомфорт, беспокоит, нарушая привычный ритм жизни.

Впереди майские праздники, все калужане соберутся на природу, будут встречаться с друзьями за накрытым столом. После чего у гастроэнтерологов будет много работы. Обострение хронических заболеваний или вновь выявленные, – всему этому способствует переедание или злоупотребление алкоголем.

Калужанам нужно помнить о последствиях неконтролируемого приема пищи и беречь свое здоровье, особенно, если ранее уже были выявлены проблемы с ЖКТ.

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