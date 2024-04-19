В Калужской области 70% социально значимых услуг оказывается в электронном виде

Такие результаты первого квартала нынешнего года сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Он провёл совещание по вопросам оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде.

По информации министерства цифрового развития, такой формат востребован у калужан. Это подтверждается динамикой регистрации жителей на портале Госуслуг.

Участники совещания указали на необходимость повышения качества: сроки нужно снижать, от бумажных документов и очных визитов уходить.