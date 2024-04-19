Владислав Шапша и Геннадий Скляр обсудили развитие атомной отрасли

Встреча прошла в четверг, 18 апреля.

В частности, губернатор Калужской области и депутат Госдумы от нашего региона обсудили создание международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «ОбнинскТех».

Ожидается, что он позволит России увеличить свою долю в мировом образовательном рынке в сфере ядерных технологий до 20%.

- Очень важно, что мы непосредственно участвуем в решении этих задач, - прокомментировал Владислав Шапша.