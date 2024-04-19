Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

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Центр поддержки экспорта Калужской области объявляет о приеме заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года» по итогам внешнеэкономической деятельности за 2023 год. Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации, конкурс проводится в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта.
За звание лучшего экспортера региона участники поборются в различных номинациях, ознакомиться с ними можно по ссылке: https://kalugaexport.ru/news/eksporter-goda-2023/
Участие бесплатное, заявки на региональный этап принимаются до 3 мая включительно. Для подачи заявки нужно перейти по ссылке и заполнить анкету: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa_2024/
По итогам регионального конкурса будут определены победители, которые помимо престижного статуса компании-лауреата получат памятные подарки, а также возможность использовать статус «Экспортер года» в своем продвижении.
Заявки регионального конкурса будут автоматически направлены на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет в Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Все больше компаний малого и среднего бизнеса стремятся расширить свое присутствие на международном рынке. У нас в этом году уже 17 субъектов МСП заключили экспортные контракты при содействии ЦПЭ. Это говорит об эффективности мер поддержки и стабильном росте экспортного потенциала нашей области. В прошлом году участие в конкурсе «Экспортер года» приняли 30 предприятий региона. Надеемся, новый конкурс привлечет ещё больше производителей», - сказала руководитель Центра поддержки экспорта Калужской области Людмила Дмитриева.
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