Шапша предложил учредить медаль «70 лет Обнинской АЭС»

Соответствующую инициативу губернатор Калужской области внесет на рассмотрение депутатов регионального Заксобрания.

- Чтобы наградить ветеранов и тех, кто сегодня развивает атомную отрасль, - пояснил глава региона 18 апреля.

В нынешнем году будет праздноваться 70-летие пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Запланированы различные мероприятия.

- Ждем почетных гостей со всего мира, - пояснил Владислав Шапша. - Ещё раз отдельно акцентировал внимание местных властей на ремонте дорог, уборке, озеленении, реализации новых проектов. Один из долгожданных - овраг за общежитием ИАТЭ, к празднику его обещают благоустроить. Отдельная тема – здравоохранение и инженерные сети.