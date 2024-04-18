Калужская область присоединилась к флешмобу «Спасибо спасателям»

Проект запустили Движение Первых и федеральный Совет Первых. Для участия необходимо записать видео и рассказать в нем, что на ваш взгляд важного в работе волонтеров и спасателей. Затем ролик нужно опубликовать в своем профиле ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель совета Движения первых Калужской области Денис Миронов рассказал, сегодня особенно важно отметить заслуги и труд спасателей и волонтеров.

- На сегодняшний день объединение – это и есть сила нашей необъятной родины России, -отметил он.

Движение первых ждет в своих рядах каждого, кто неравнодушен к будущему страны и общества.