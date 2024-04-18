Более половины россиян считают, что человечество не сможет жить без искусственного интеллекта

С этим утверждением согласны 67% жителей страны, следует из результатов опроса, который проведен по заказу банка ВТБ.
Респондентами были 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, которые живут в городах с населением 100 тысяч и больше.
39% опрошенных опасаются, что их профессия будет заменена при помощи ИИ-алгоритмов. Более всего замещением их компетенций технологиями искусственного интеллекта обеспокоены работники банковской, финансовой сферы (55%), ИТ (45%), торговли и общепита (44%).
Как следует из опроса, технологии искусственного интеллекта вызывают любопытство у 66% опрошенных россиян. При этом менее половины смогли верно выбрать понятие искусственного интеллекта из предложенных определений.
Только 1% опрошенных сообщили, что не слышали о понятии «искусственного интеллекта».
85% респондентов считают, что крупные игроки должны ограничивать возможности продуктов на основе ИИ ради соблюдения этических норм, а 69% участников опроса выразили мнение, что развитие и применение технологий искусственного интеллекта следует ограничивать на законодательном уровне.
- Рано или поздно технологии машинного обучения будут доминировать в большинстве окружающих нас сервисов, - прокомментировал руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин. - Но живой разум такие технологии никогда не смогут заменить. Они смогут заменить человека в каких-то рутинных процессах, но ключевое отличие человека от робота – это его способность принятия как раз нестандартных решений в нетривиальных ситуациях. Единственной угрозой в использовании технологий искусственного интеллекта, на мой взгляд, может быть только в их необдуманном использовании, когда они смогут приводить к нанесению физического вреда.
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