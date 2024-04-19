Фора-Банк – выигрываем вместе!

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Фора-­Банк уже более 30 лет успешно развивается на российском рынке. Его представительства расположены более чем в 18 регионах РФ. А количество офисов банка насчитывает более 160.

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга — самый большой филиал банка, в 2022 году отпраздновал свое 20‑летие и на сегодняшний день открыл свыше 30 обслуживающих подразделений.

Главный офис филиала находится в Калуге, а наши офисы можно встретить в Москве и Московской области, Туле и Калужской области.

За всё время работы мы вместе преодолели огромный путь, прошли большое количество изменений и трансформаций, благодаря которым смогли достичь своего успеха сегодня. Фора-­Банк — это большая и по-настоящему сильная команда.

В филиале работают сотни профессионалов, штат насчитывает свыше 400 человек, и мы продолжаем расти.

Основными корпоративными ценностями Фора-­Банка являются: персонал, корпоративная культура, репутация, нравственность и ответственность.

В последние годы, когда в стране случилась череда экономических и банковских кризисов, мы лишь укрепили свои позиции, что само по себе является главной характеристикой стабильности.

Фора-­Банк обладает репутацией надежного работодателя, что гарантирует стабильность и уверенность в будущем. Ведь для банка очень важно соблюдать самые значимые критерии, которые составляют главную ценность для сотрудника при выборе места работы:

удобный график работы;

своевременная выплата заработной платы и ее премиальной части по результатам выполненной работы;

соблюдение норм безопасности труда;

создание комфортных условий на рабочем месте.

Каждый сделанный шаг к успеху — это заслуга всей нашей команды! Мы ценим главное — людей, которые работают у нас, ведь именно они являются причиной новых побед завтра.

Сильные стороны наших сотрудников — это искренняя любовь к своему делу, лёгкость в принятии амбициозных решений и свежих идей, которые не раз становились поворотными не только для филиала, но и банка в целом.

Для работников Фора-­Банка внедрена система мотивации, благодаря которой каждый сотрудник может получить дополнительное вознаграждение за свой труд.

А также специально разработан современный портал обучения, созданный для лёгкой и правильной адаптации «новых сотрудников».

Для каждого служащего Фора-­Банк это не просто работа:

здесь мы учимся. В банке разработана система подробных обучающих и развивающих материалов;

мы любим эстетику и поэтому соблюдаем дресс-код;

чтобы на всё хватало сил, важно правильно питаться, поэтому у нас предусмотрена доплата на питание.

Мы в Фора-­Банке понимаем, что большую часть жизни сотрудник проводит на работе и именно поэтому стараемся воплотить комфортные условия для каждого. Здесь мы:

растём профессионально;

дружим, создаём крепкие семьи, устраиваем семейные праздники;

любим отдыхать. Тим-билдинги и корпоративные мероприятия, проводимые для сотрудников банка, незабываемы;

участвуем в жизни города и дарим подарки;

мы каждый раз бросаем себе вызов через активное участие в спортивных мероприятиях. И конечно, побеждаем!

Мы гордимся тем, что наши клиенты обслуживаются у нас десятилетиями, многие стали друзьями.

Всё это стало возможным благодаря искреннему и заботливому отношению к каждому.

Именно поэтому слоган Фора-­Банка — Выигрываем Вместе!

Адреса офисов Фора-­Банка в Калуге:

ул. Воронина, д. 4

ул. Кирова, д. 1 (Гостиница «Калуга», 2-й этаж)

ул. Кирова, д. 63

ул. Кирова, д. 19, ТРЦ «РИО»

ул. Тарутинская, д. 184а

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!

Контакты Единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

WhatsApp: +7 925 775 6555 (только для общения в чате)

Telegram: forabank_bot

VK: http://vk.com/forabank

Viber: http://chats.viber.com/forabank

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014г. Реклама.