Фора-Банк – выигрываем вместе!

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Фора-Банк уже более 30 лет успешно развивается на российском рынке. Его представительства расположены более чем в 18 регионах РФ. А количество офисов банка насчитывает более 160.
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга — самый большой филиал банка, в 2022 году отпраздновал свое 20‑летие и на сегодняшний день открыл свыше 30 обслуживающих подразделений.
Главный офис филиала находится в Калуге, а наши офисы можно встретить в Москве и Московской области, Туле и Калужской области.
За всё время работы мы вместе преодолели огромный путь, прошли большое количество изменений и трансформаций, благодаря которым смогли достичь своего успеха сегодня. Фора-Банк — это большая и по-настоящему сильная команда.
В филиале работают сотни профессионалов, штат насчитывает свыше 400 человек, и мы продолжаем расти.
Основными корпоративными ценностями Фора-Банка являются: персонал, корпоративная культура, репутация, нравственность и ответственность.
В последние годы, когда в стране случилась череда экономических и банковских кризисов, мы лишь укрепили свои позиции, что само по себе является главной характеристикой стабильности.
Фора-Банк обладает репутацией надежного работодателя, что гарантирует стабильность и уверенность в будущем. Ведь для банка очень важно соблюдать самые значимые критерии, которые составляют главную ценность для сотрудника при выборе места работы:
Каждый сделанный шаг к успеху — это заслуга всей нашей команды! Мы ценим главное — людей, которые работают у нас, ведь именно они являются причиной новых побед завтра.
Сильные стороны наших сотрудников — это искренняя любовь к своему делу, лёгкость в принятии амбициозных решений и свежих идей, которые не раз становились поворотными не только для филиала, но и банка в целом.
Для работников Фора-Банка внедрена система мотивации, благодаря которой каждый сотрудник может получить дополнительное вознаграждение за свой труд.
А также специально разработан современный портал обучения, созданный для лёгкой и правильной адаптации «новых сотрудников».
Для каждого служащего Фора-Банк это не просто работа:
Мы в Фора-Банке понимаем, что большую часть жизни сотрудник проводит на работе и именно поэтому стараемся воплотить комфортные условия для каждого. Здесь мы:
Мы гордимся тем, что наши клиенты обслуживаются у нас десятилетиями, многие стали друзьями.
Всё это стало возможным благодаря искреннему и заботливому отношению к каждому.
Именно поэтому слоган Фора-Банка — Выигрываем Вместе!
Адреса офисов Фора-Банка в Калуге:
Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!
Контакты Единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).
WhatsApp: +7 925 775 6555 (только для общения в чате)
Telegram: forabank_bot
Viber: http://chats.viber.com/forabank
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга
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