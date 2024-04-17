Калужане стали чаще получать компенсацию за детский сад дистанционно

Такая услуга предоставляется через портал госуслуг, напомнили 17 апреля в правительстве Калужской области.

Она реализована в рамках проекта «Цифровое госуправление».

За 2023 год от жителей региона поступило 511 заявок. Больше половины из них было в электронном виде.