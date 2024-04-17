Владислав Шапша встретился с телеведущей Ольгой Скабеевой

Они пообщались в среду, 17 апреля.

Телеведущая приехала в наш регион на всероссийский историко-просветительского форум, а также поговорила со студентами КГУ.

- Большая программа. Здорово, что удалось пообщаться. С интересом смотрю передачи с участием Ольги, - заявил Владислав Шапша.