Урологические операции в ЭХЦ

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Новое оборудование, современные методики, забота о пациентах в послеоперационный период — залог успешного оперативного лечения вашего недуга.
В отделении урологии Эндохирургического центра в Калуге команда квалифицированных специалистов проводит диагностику и лечение заболеваний мочеполовой системы у детей и взрослых.
Центр располагает мощной лабораторно-диагностической базой, отвечающей всем требованиям современной урологической службы, что значительно увеличивает точность диагностики, и как следствие, эффективность лечения.
Специалисты отделения урологии ЭХЦ специализируются на диагностике и лечении:
В случае, если консервативными методами невозможно справиться с недугом, то пациентам Эндохирургического центра доступно высокотехнологичное оперативное лечение в условиях стационара повышенного комфорта. А именно:
Операционные блоки ЭХЦ соответствуют международным стандартам медицины, оснащены по последнему слову техники и отвечают всем требованиям безопасности и санитарно-гигиенических норм. Все это позволяет проводить широкий спектр хирургических операций любой сложности качественно, быстро и с надежным результатом.
Реанимационные палаты интенсивной терапии имеют необходимое анестезиологическое обеспечение, кислородные консоли, многофункциональные кровати, а также необходимые медицинские препараты и реабилитационную технику.
В стационаре созданы условия, чтобы находиться здесь было приятно и комфортно. Все палаты оснащены кнопкой вызова медицинского персонала, доступного круглосуточно.
Здесь забота о каждом пациенте — главный принцип работы специалистов!
ООО «Эндохирургический Центр».
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