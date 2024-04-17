Урологические операции в ЭХЦ

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Новое оборудование, современные методики, забота о пациентах в послеоперационный период — залог успешного оперативного лечения вашего недуга.

В отделении урологии Эндохирургического центра в Калуге команда квалифицированных специалистов проводит диагностику и лечение заболеваний мочеполовой системы у детей и взрослых.

Центр располагает мощной лабораторно-­диагностической базой, отвечающей всем требованиям современной урологической службы, что значительно увеличивает точность диагностики, и как следствие, эффективность лечения.

Специалисты отделения урологии ЭХЦ специализируются на диагностике и лечении:

заболеваний мужских половых органов (простатит, уретрит, эпидидимит), аденомы предстательной железы, фимоза, варикоцеле;

мужского бесплодия, сексуального расстройства у мужчин, коррекции нарушений мужских половых гормонов;

воспалительных заболеваний почек и мочевого пузыря как у мужчин, так и у женщин (пиелонефрит, цистит);

недержания мочи у женщин (ургентное и стрессовое).

В случае, если консервативными методами невозможно справиться с недугом, то пациентам Эндохирургического центра доступно высокотехнологичное оперативное лечение в условиях стационара повышенного комфорта. А именно:

весь спектр открытых операций на почке, мочевом пузыре, простате, наружных половых органах;

эндоурология: ТУР (моно- и биполярный) предстательной железы (при аденоме или склерозе предстательной железы), мочевого пузыря (образования мочевого пузыря), внутренняя оптическая уретротомия;

лечение мочекаменной болезни всеми доступными на сегодняшний момент современными методами (дистанционная ударно-­волновая литотрипсия, лазерная цисто-, уретеро-, пиелолитотрипсия);

рентген-­хирургия;

лапароскопия.

Операционные блоки ЭХЦ соответствуют международным стандартам медицины, оснащены по последнему слову техники и отвечают всем требованиям безопасности и санитарно-­гигиенических норм. Все это позволяет проводить широкий спектр хирургических операций любой сложности качественно, быстро и с надежным результатом.

Реанимационные палаты интенсивной терапии имеют необходимое анестезиологическое обеспечение, кислородные консоли, многофункциональные кровати, а также необходимые медицинские препараты и реабилитационную технику.

В стационаре созданы условия, чтобы находиться здесь было приятно и комфортно. Все палаты оснащены кнопкой вызова медицинского персонала, доступного круглосуточно.

Здесь забота о каждом пациенте — главный принцип работы специалистов!

г. Калуга, ул. Луначарс­кого, д. 57, стр.3

8 (4842) 926-977

ООО «Эндохирургический Центр».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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