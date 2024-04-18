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Уверенными шагами к новым горизонтам

Опубликовано: 18.04.2024 14:14 0 179
Уверенными шагами к новым горизонтам

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Троицкая бумажная фабрика — это одно из ведущих предприятий России, специализирующихся на производстве растительного пергамента и широкого ассортимента бумажных упаковочных материалов. Продукция фабрики отличается экологичностью, что обусловлено использованием современных технологий и строгим контролем на всех этапах производства.

Фабрика расположена в Калужской области, в городе Кондрово, и имеет долгую историю с 1786 года, на протяжении которой завоевала уважение и признание на рынке. С момента своего основания она стремится к созданию высококачественных продуктов с соблюдением традиций и инноваций. Троицкая бумажная фабрика является единственным производителем пергамента в России, а также выпускает разнообразные виды бумаги и комбинированных материалов, которые находят широкое применение в различных отраслях.

С 2022 года АО «ТБФ» входит в состав компании «Объединённые бумажные фабрики» — ​группу предприятий целлюлозно-­бумажной отрасли. На текущий момент численность сотрудников предприятия составляет более 550 человек.

Основное внимание на предприятии уделяется поддержанию высокого уровня качества продукции, что подтверждается сертификатами и положительными отзывами покупателей.

В 2023 году продукция фабрики победила в номинации «Упаковка для продовольственных товаров и напитков» престижного отраслевого международного конкурса «ПродЭкстраПак-2024»:

  • новый пакет с V‑образным дном и прозрачным окном;
  • проверенный временем пергамент с антиадгезионным покрытием (силиконизированный).

На выставке «РосУпак‑23» АО «ТБФ» принимала участие в номинации «Лучшая упаковка» и получила престижную премию PART Award-2023 за бумажные пакеты с V‑образным дном и прозрачным окном из пергамента.

Троицкая бумажная фабрика также активно участвует в различных отраслевых и национальных проектах, направленных на повышение производительности труда и поддержку занятости, что позволяет оптимизировать процессы и повышать эффективность работы. В 2023 году АО «ТБФ» вступило в национальный проект «Производительность труда» и за 6 месяцев работы на пилотном участке сократила время переналадки и добилась чистой прибыли в 8 млн руб­лей.

Кроме производственной деятельности фабрика проявляет социальную ответственность, заботится о своих сотрудниках и их развитии. Созданы условия для получения высшего образования, профессионального роста и поддержки в различных жизненных ситуациях.

Фабрика активно работает по направлению профориентации, взаимодействуя со школами Дзержинского района. и популяризирует профессии бумажной отрасли.

Для перспективных молодых специалистов фабрика оплачивает получение высшего образования в лучших профильных вузах страны.

Для молодых специалистов, заинтересованных в стабильной работе и готовых развиваться, на фабрике есть все возможности. Через формирование карьерного трека и развитие высокопотенциальных сотрудников на фабрике формируется кадровый резерв. Развитие карьеры и создание прочного фундамента из высококлассных специалистов — ​одно из ключевых направлений работы для руководства предприятия.

На фабрике действует расширенная система социальных гарантий для сотрудников. Созданы следующие условия:

  • организация и постоянное улучшение качества корпоративного питания работников;
  • качественная спецодежда;
  • доставка работников из любого уголка Калужской области;
  • развитие нематериальной мотивации — ​награждение за результаты, размещение портретов передовиков труда на Доске почёта, поощрение за участие и реализацию проектов по улучшению производства, участие в общекорпоративном конкурсе «Лучшие из лучших»;
  • поощрение сотрудников за беспрерывный стаж работы;
  • активная поддержка семей: подарки по случаю бракосочетания, в связи с рождением в семье сотрудника ребёнка, накануне 1 сентября;
  • проект для детей и внуков сотрудников «Ученье — ​свет» — ​поощрение за отличную учёбу;
  • социальная поддержка семей в различных жизненных ситуациях;
  • поддержка ветеранов предприятия, ветеранов Великой Отечественной вой­ны;
  • организация корпоративных праздников для сотрудников;
  • организация праздников и конкурсов для детей сотрудников;
  • участие в спортивных мероприятиях различного уровня, поощрение спортсменов предприятия;
  • молодёжная политика;
  • корпоративная программа «Сберздоровье».

Троицкая бумажная фабрика заинтересована и готова значительно вкладываться в развитие персонала. На предприятии созданы все условия для стабильной работы и уверенности в завтрашнем дне. Наш главный приоритет — ​забота о людях. Нам есть чем гордиться. Продолжая славные традиции бумагоделов, мы ежедневно открываем новые горизонты для развития.

Троицкая бумажная фабрика — ​привлекательное место для работы и надёжный партнёр для своих клиентов.

 

Г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1. 
Тел.: 8 (48434) 3-24-21, 8-919-031-55-37.
ukobf.ru

Реклама. АО «Троицкая бумажная фабрика».

 

Опубликовано: 18.04.2024 14:14 0 179
Тэги: работодатель года
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