Уверенными шагами к новым горизонтам

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Троицкая бумажная фабрика — это одно из ведущих предприятий России, специализирующихся на производстве растительного пергамента и широкого ассортимента бумажных упаковочных материалов. Продукция фабрики отличается экологичностью, что обусловлено использованием современных технологий и строгим контролем на всех этапах производства.
Фабрика расположена в Калужской области, в городе Кондрово, и имеет долгую историю с 1786 года, на протяжении которой завоевала уважение и признание на рынке. С момента своего основания она стремится к созданию высококачественных продуктов с соблюдением традиций и инноваций. Троицкая бумажная фабрика является единственным производителем пергамента в России, а также выпускает разнообразные виды бумаги и комбинированных материалов, которые находят широкое применение в различных отраслях.
С 2022 года АО «ТБФ» входит в состав компании «Объединённые бумажные фабрики» — группу предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. На текущий момент численность сотрудников предприятия составляет более 550 человек.
Основное внимание на предприятии уделяется поддержанию высокого уровня качества продукции, что подтверждается сертификатами и положительными отзывами покупателей.
В 2023 году продукция фабрики победила в номинации «Упаковка для продовольственных товаров и напитков» престижного отраслевого международного конкурса «ПродЭкстраПак-2024»:
На выставке «РосУпак‑23» АО «ТБФ» принимала участие в номинации «Лучшая упаковка» и получила престижную премию PART Award-2023 за бумажные пакеты с V‑образным дном и прозрачным окном из пергамента.
Троицкая бумажная фабрика также активно участвует в различных отраслевых и национальных проектах, направленных на повышение производительности труда и поддержку занятости, что позволяет оптимизировать процессы и повышать эффективность работы. В 2023 году АО «ТБФ» вступило в национальный проект «Производительность труда» и за 6 месяцев работы на пилотном участке сократила время переналадки и добилась чистой прибыли в 8 млн рублей.
Кроме производственной деятельности фабрика проявляет социальную ответственность, заботится о своих сотрудниках и их развитии. Созданы условия для получения высшего образования, профессионального роста и поддержки в различных жизненных ситуациях.
Фабрика активно работает по направлению профориентации, взаимодействуя со школами Дзержинского района. и популяризирует профессии бумажной отрасли.
Для перспективных молодых специалистов фабрика оплачивает получение высшего образования в лучших профильных вузах страны.
Для молодых специалистов, заинтересованных в стабильной работе и готовых развиваться, на фабрике есть все возможности. Через формирование карьерного трека и развитие высокопотенциальных сотрудников на фабрике формируется кадровый резерв. Развитие карьеры и создание прочного фундамента из высококлассных специалистов — одно из ключевых направлений работы для руководства предприятия.
На фабрике действует расширенная система социальных гарантий для сотрудников. Созданы следующие условия:
Троицкая бумажная фабрика заинтересована и готова значительно вкладываться в развитие персонала. На предприятии созданы все условия для стабильной работы и уверенности в завтрашнем дне. Наш главный приоритет — забота о людях. Нам есть чем гордиться. Продолжая славные традиции бумагоделов, мы ежедневно открываем новые горизонты для развития.
Троицкая бумажная фабрика — привлекательное место для работы и надёжный партнёр для своих клиентов.
Г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1.
Тел.: 8 (48434) 3-24-21, 8-919-031-55-37.
ukobf.ru
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