Калужская область попала в лидеры рейтинга руководителей цифровой трансформации

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представил итоги рейтинга руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней 2023 года.
Отмечены успехи Калужской области, которая попала в лидеры среди регионов. Также в списке лучших оказались ЯНАО, ХМАО, Белгородская, Ростовская, Тульская области, Татарстан, Челябинская область, Башкортостан и Липецкая области.
- Эффективная работа руководителей цифровой трансформации позволяет успешно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным по укреплению технологического суверенитета, - заявил Чернышенко.
21-24 мая в Нижнем Новгороде пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Там вручат премию CIPR Digital-2024 в области цифровых технологий. Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля.
Делегация Калужской области принимала участие в конференции ЦИПР 2023 года. На этом крупнейшем ИТ-мероприятии страны калужане приняли участие в выставках, круглых столах и пленарных сессиях.
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