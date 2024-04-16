Гордума Калуги будет сотрудничать с советом депутатов Звёздного Городка

15 апреля соответствующее соглашение подписали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель Совета депутатов городского округа Звёздный городок Оксана Попович. В торжественной церемонии участвовали Почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, представители Общественной Палаты Калужской области, депутаты Гордумы Калуги и Совета депутатов Звёздного городка.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества между представительными органами. Стороны выражают стремление развивать и укреплять связи, обмениваться опытом работы, способствовать развитию взаимодействия и деловых контактов.

- Наши города многое связывает, в Калуге жил и работал основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, Звёздный городок – уникальное место, где проходят подготовку все наши космонавты. По предложению сенатора Совета Федерации Александра Савина, было решено закрепить наши отношения, подписав соглашение о сотрудничестве. Считаю, что в дальнейшем нашим городам было бы целесообразно установить побратимские отношения. Уверен, нас ждёт взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Оксана Попович в свою очередь предложила создать ассоциацию космических городов России, которая объединит города нашей страны, связанные с развитием отечественной космонавтики и производством ракетно-космической техники.