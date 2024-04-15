Заболеваемость ОРВИ снизилась на 8%

За неделю, с 8 по 14 апреля, зафиксированы 5649 случаев, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ниже эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах.

В то же время за неделю младенцы и школьники стали чаще болеть на 0,4% и 8,7% соответственно.

В больницы с ОРВИ попали 32 человека.