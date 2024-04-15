В Калужской области пропал 45-летний мужчина

Последний раз Владимира Винникова из Спас-Деменска видели 14 апреля.

Уже сутки его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 170 сантиметров. У него нормальное телосложение. Был одет в черную куртку, черные кроссовки, серые спортивные брюки. С собой унес черный рюкзак и черную сумку.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 112 или 88007005452.