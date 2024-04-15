Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Паводок Клиника года Коммунальный рейтинг

В Калужской области туристический поток за год вырос на 4%

Софья Фирсова
Опубликовано: 15.04.2024 15:28 0 284
В Калужской области туристический поток за год вырос на 4%

В понедельник, 15 апреля, на заседании правительства губернатор Калужской области Владислав Шапша подвел итоги зимнего туристического сезона и рассказал о планах на летний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Шапша отметил, что в 2023 году область посетили более 3,4 миллиона туристов. Это на 4% больше, чем в 2022 году.

- Глава государства поставил задачу к 2030 году вдвое увеличить туристический поток. Для этого важно обеспечить высокое качество туристических услуг и сформировать соответствующую инфраструктуру, - уверен губернатор.

Шапша уточнил, что к 2023 году в рамках национального проекта «Экология» во всех национальных парках страны будет создана вся необходимая для туризма инфраструктура. Калужская область подготовит предложения для национального парка «Угра».

Также губернатор напомнил, что по указанию президента, по всей стране необходима установка быстровозводимых и недорогих гостиниц.

- Такая практика у нас есть. Надо продолжать ее с помощью инструментов, которые предлагают, - рассказал Шапша.
Также губернатор поручил обратить особое внимание на развитие детского отдыха и туризма.

Софья Фирсова
Опубликовано: 15.04.2024 15:28 0 284
Тэги: калужская область губернатор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк поддержал проекты талантливых школьников по разработке беспилотных технологий
Сотрудники Калужской сбытовой компании успешно прошли профессиональную переподготовку
Новикомбанк наращивает сотрудничество с Профавиа
Союз и Лига обладают всем необходимым потенциалом для достижения технологического суверенитета
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Шары для открытия магазина
Выбор дизельного котла
Электрическая зубная щетка или ручная, какая лучше?

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru