В Калужской области туристический поток за год вырос на 4%

В понедельник, 15 апреля, на заседании правительства губернатор Калужской области Владислав Шапша подвел итоги зимнего туристического сезона и рассказал о планах на летний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Шапша отметил, что в 2023 году область посетили более 3,4 миллиона туристов. Это на 4% больше, чем в 2022 году.

- Глава государства поставил задачу к 2030 году вдвое увеличить туристический поток. Для этого важно обеспечить высокое качество туристических услуг и сформировать соответствующую инфраструктуру, - уверен губернатор.

Шапша уточнил, что к 2023 году в рамках национального проекта «Экология» во всех национальных парках страны будет создана вся необходимая для туризма инфраструктура. Калужская область подготовит предложения для национального парка «Угра».

Также губернатор напомнил, что по указанию президента, по всей стране необходима установка быстровозводимых и недорогих гостиниц.

- Такая практика у нас есть. Надо продолжать ее с помощью инструментов, которые предлагают, - рассказал Шапша.

Также губернатор поручил обратить особое внимание на развитие детского отдыха и туризма.