В Калуге разломался логотип празднования 650-летия города

Огромная конструкция на склоне у «шарика» пришла в негодность после зимы.

Пока непонятно, поучаствовали ли в этом хулиганы или логотип не выдержал трехлетнего нахождения на улице.

Напомним, эту конструкцию установили летом 2021 года в преддверии празднования юбилея Калуги.