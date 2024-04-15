В Калугу приехал глава «Роскосмоса»

Юрий Борисов 15 апреля посетил наш город с рабочим визитом.

Вместе с губернатором Владиславом Шапшой он возложил цветы к могиле Циолковского и побывал в музее космонавтики.

Также Борисов выступил перед студентами технических специальностей калужских вузов.

- Юрий Борисов поддержал создание космического класса в нашем регионе, - рассказал Владислав Шапша. - Совместно с «Роскосмосом», региональными вузами проработаем этот вопрос.