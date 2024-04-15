В Калуге назначили нового начальника управления городского хозяйства

С понедельника, 15 апреля, им стал нынешний первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Чиновнику 40 лет. В калужской горуправе он уже работает три с половиной года. До этого возглавлял администрацию Ферзиковского района.

Ранее управление городского хозяйства возглавлял Александр Шпиренко. Но осенью прошлого года он ушел в областное правительство, став министром транспорта. Несколько месяцев руководил УГХ заместитель Игорь Бугаенко, который в марте ушел на другую должность.