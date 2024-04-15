Увеличилось количество банковских офисов, работающих по субботам

Для розничных клиентов дополнительно открыто больше 100 офисов, сообщили в ВТБ.

Число отделений, где физические лица смогут решать свои финансовые вопросы в выходной, составляет более трети всей сети – 475 точек. Отделения, которые открыты в субботу для населения, находятся в 221 населенном пункте 73 субъектов России.

- В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком, - прокомментировал руководитель департамента администрирования сети - вице-президент ВТБ Сергей Нечаев. - К концу года около половины всех наших офисов будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов.