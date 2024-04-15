Половина россиян выбирает платные роды

Полностью или частично готовы платить соответственно 13% и 39% россиян в возрасте от 18 до 44 лет, следует из результатов опроса ВТБ и банка «Открытие».
А вот 21% респондентов рассматривают только бесплатный вариант.
Из тех, кто готов заплатить за роды, каждый пятый респондент рассматривает возможность взять для этой цели кредит.
Треть (33%) опрошенных россиян называют вероятным появление еще одного ребенка в семье в ближайшие 5 лет.
В соответствии с финансовыми возможностями каждая семья по-разному планирует бюджет на ведение беременности и родов. 17% респондентов не готовы на дополнительные расходы. 20% планируют уложиться в 10 тысяч рублей и еще 20% – в 10-20 тыс. рублей. 21% респондентов закладывают на родовспоможение сумму в 20-50 тыс. рублей. Только 12% готовы потратить на ведение беременности и роды 50-100 тыс. рублей и 10% – свыше 100 тысяч рублей.
Наиболее распространенные дополнительные услуги по ведению беременности и родам, которыми бы хотели воспользоваться будущие родители – возможность выбрать комфортную палату для родов и в послеродовой период, дополнительные анализы и исследования, ранняя диагностика пороков развития плода и новорожденного.
Почти 70% опрошенных готовы оформить дополнительную страховку по родам или не отказываются от такой возможности и будут принимать решение о покупке в зависимости от предлагаемых условий и стоимости.
В этом году ВТБ запустил бесплатную программу поддержки будущих мам и детей, направленную на снижение числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных. Проект включает в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы по назначению врача, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги. До конца 2026 года участие в программе могут принять более 600 тысяч беременных женщин.
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