Следственный комитет начал проверку завода в Ферзиково

Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин, сообщили следователи 15 апреля.

Ранее местные жители жаловались на неприятный запах, который распространяет предприятие по выпуску кормов для животных.

В Следственном комитете отмечают, что еще с прошлого года в СМИ и соцсетях сообщалось, что в атмосферу постоянно выбрасываются токсичные вещества.

На прошлой неделе предприятие возобновило работу, хотя до этого чиновники заявляли, что завод перенесут.