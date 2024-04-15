Жители деревни в Калужской области мечтают набрать ванну

К нам обратилась жительница деревни Лихун.

-У нас только два варианта, либо в колодце нет воды, либо она коричневая. Воды у нас на поле просто нет, сплошные плиты, - рассказала женщина. - Мечта - просто набрать ванную. Но это невозможно! Детей мою у сестры! Езжу в Турынино и купаю там их. Вот так и выживаем. Машинки стиральные, посудомоечные, бойлеры, котлы ломаются, так как всё забивается глиной из-за этой воды. Вот такая история.

Женщина живет на улице Кружевной. На ней находится семь домов, но судя по ее словам такая ситуация и на всех остальных улицах.

- На улице Лавандовой живёт семья с грудным ребенком, всего 1 месяц малышу. Представьте, как можно грудничка в такой воде купать? Улица Жемчужная, Ландышевая, там точно также, - возмущается она.

Мы обратились с данным вопросом в горуправу. Чиновники посоветовали людям написать групповую жалобу территориальному представителю.