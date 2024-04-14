На следующей неделе в Калужской области ожидаются снег, аномальные ливни и барическая «пила»

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погодных сюрпризах, которые ждут Центральную Россию на грядущей неделе.
В Калужскую область дожди придут в ночь на понедельник, в четверг и в пятницу.
Из-за понижения температуры к дождю может добавиться снег, но он сразу же растает. В ночь на субботу местами возможны заморозки.
- При этом ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления – настоящая барическая «пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей. В понедельник показания барометров рухнут на 10 единиц и составят 732 мм рт. ст., во вторник-среду незначительный рост на 3-4 мм, в четверг стремительный взлет до 744 мм рт. ст., в пятницу вновь обрушение до самого барического дна – 734 мм рт. ст., в выходные сильный рост на 20 единиц - до 755 мм рт. ст, - рассказал синоптик. - Еще одним негативным фактором станут слабые магнитные бури в воскресенье-понедельник. Ну, и напоследок – прогнозируется штормовой ветер в середине понедельника с порывами до 17 м/с (на западе Центральной России до 17-22 м/с).
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