Калужан предупредили о грозе и сильном ветре

В калужском областном МЧС предупредили об ухудшении погоды в понедельник, 15 апреля.

Судя по данным синоптиков, порывы юго-западного ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. Ожидается дождь и гроза.

Спасатели попросили аккуратно переходить проезжую часть и быть внимательными к детям и пожилым людям.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны при усилении ветра! - отметили в МЧС.