Калужане спасли собаку в Турынино

Наша читательница прислала нам трогательную историю спасения собаки.

Бедняга убегала от стаи бродячих собак в районе водоочистных в Турынино. Она оказалась на проезжей части.

- Она точно домашняя, сразу пошла ко мне, знает команды. Я подобрала ее около отбойника, - рассказала женщина. - Она не агрессировала, сразу села в машину.

На собаке много клещей, сейчас подобравшие ее люи постараются оказать ей помощь, а завтра утром повезут на полный осмотр в ветклинику.

Калужанка просит о помощи и ищет хозяев собаки. Если вы узнали своего любимца, позвоните по телефону: 89108693332.