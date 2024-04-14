В Калуге ищут 82-летнюю женщину

Вера Сергеева пропала 11 апреля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, женщина может находиться в одном из районов областного центра.

Приметы:

рост - 158 см,

худощавого телосложения,

волосы седые.

глаза серого цвета

Она была одета в светло-бежевую куртку, предположительно черные брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.