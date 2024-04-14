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В Калуге ищут 82-летнюю женщину

Софья Фирсова, Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"
Опубликовано: 14.04.2024 12:28 0 273
В Калуге ищут 82-летнюю женщину

 Вера Сергеева пропала 11 апреля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, женщина может находиться в одном из районов областного центра.

Приметы:

  • рост - 158 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы седые.
  • глаза серого цвета

Она была одета в светло-бежевую куртку, предположительно черные брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Софья Фирсова, Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"
Опубликовано: 14.04.2024 12:28 0 273
Тэги: общество
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