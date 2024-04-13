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Стартовал сезон дорожного ремонта горячим асфальтом в Калуге

Анастасия Каторгина , Фото: Городской голова Дмитрий Денисов
Опубликовано: 13.04.2024 12:38 0 161
Стартовал сезон дорожного ремонта горячим асфальтом в Калуге

Улицу Суворова посетил городской голова и проверил как продвигается работа.

По словам Дмитрия Денисова, от муниципального предприятия трудятся четыре бригады. Будут привлекать дополнительных подрядчиков, чтобы ускорить ремонт.

На улице Суворова работы завершены. Бригады трудятся на улице Чичерина.

Представитель власти добавил, что в планах сделать в первую очередь перекрёсток Зерновая-Тарутинская, улицы Луговая и Вагонная, а также Правобережный проезд.

Помимо этого, он призвал жителей написать, где, по их мнению, еще необходимо провести работы.

Анастасия Каторгина , Фото: Городской голова Дмитрий Денисов
Опубликовано: 13.04.2024 12:38 0 161
Тэги: дороги ремонт
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