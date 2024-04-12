В Калужской области бобер вышел на осмотр Нижнего озера

В сообществе «Подслушано Киров» читатель прислал видео, на котором бобер по-хозяйски проверяет плотину на озере Нижнее.

После этого животное перебежало проезжую часть и плюхнулось в воду, видимо, устав от пристального внимания.

В комментариях некоторые местные умилялись любопытному бобру, а кто-то обеспокоился тем, что бобер построит плотину и набережную смоет.

Некоторые пожаловались на состояние воды.

- Только такие проверяющие и приходят, - написала женщина.

Напомним, что в прошлом году в Нижнем и Верхнем озерах цвела вода. Причины тогда выяснить не удалось. Оба озера включили в программу мониторинга на 2024 год.