Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Паводок Клиника года Коммунальный рейтинг

В Калужской области бобер вышел на осмотр Нижнего озера

Софья Фирсова, Фото: "Подслушано Людиново"
Опубликовано: 12.04.2024 16:49 0 314
В Калужской области бобер вышел на осмотр Нижнего озера

В сообществе «Подслушано Киров» читатель прислал видео, на котором бобер по-хозяйски проверяет плотину на озере Нижнее.
После этого животное перебежало проезжую часть и плюхнулось в воду, видимо, устав от пристального внимания.

В комментариях некоторые местные умилялись любопытному бобру, а кто-то обеспокоился тем, что бобер построит плотину и набережную смоет.

Некоторые пожаловались на состояние воды.

- Только такие проверяющие и приходят, - написала женщина.

Напомним, что в прошлом году в Нижнем и Верхнем озерах цвела вода. Причины тогда выяснить не удалось. Оба озера включили в программу мониторинга на 2024 год.

Софья Фирсова, Фото: "Подслушано Людиново"
Опубликовано: 12.04.2024 16:49 0 314
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк наращивает сотрудничество с Профавиа
Союз и Лига обладают всем необходимым потенциалом для достижения технологического суверенитета
Калужская сбытовая компания напоминает о надежном круглосуточном помощнике – чат-боте в мессенджере Telegram
Новикомбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Шары для открытия магазина
Выбор дизельного котла
Электрическая зубная щетка или ручная, какая лучше?

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru