Вода в Оке опустилась еще на 49 сантиметров

МЧС в пятницу, 12 апреля, рассказало о паводковой ситуации на крупнейших реках Калужской области.

В Калуге Ока за сутки опустилась на 49 сантиметров.

Уровень воды в Угре уменьшился на 22 сантиметра, в Жиздре – на 19, в Протве – на 16.

Пик паводка в регионе был пройден в первую неделю апреля.