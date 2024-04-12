В Обнинске продолжается благоустройство Репинского оврага

В наукограде продолжаются работы по благоустройству оврага за кинотеатром «Мир». О работах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

По данным администрации Обнинска, проект удалось реализовать благодаря победе города в дополнительном VII Всероссийском конкурсе Минстроя РФ. На территории оврага в ближайшие две недели работы будут идти на проспекте Ленина. После этого уложат плитку на тротуаре.

Сейчас бетонные работы завершены на 85%. После благоустройства на территории Репинского оврага появятся фонтан, амфитеатр, детская и спортивная площадка, парковая зона.