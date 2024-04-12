Калуге подарили бюст Гагарина

В пятницу, 12 апреля, его передали музею космонавтики от имени фонда «Диалог культур – единый мир».

- Такие есть в 75 странах мира, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - И сегодня еще один будет передан Бразилии, вечером - торжественное открытие памятника.

Он напомнил также, что вечером 12 апреля откроется пятый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». Среди участников – представители США, Великобритании, Германии, Японии.

- Космос для всех. Он объединяет. Как и искусство, - прокомментировал губернатор.