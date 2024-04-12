Геннадий Новосельцев: «Главное – это оценка людей»

Парламент региона отметил 30-летие законотворческой деятельности.

Конференция, посвященная юбилею Законодательного Собрания Калужской области, прошла в четверг, 11 апреля.

На юбилей приехало много гостей, в том числе руководители регионального органа законодательной власти почти всех созывов.

Мы были первыми

История современного парламентаризма в области началась в 1994 году. До этого высшим органом представительной власти в регионах были областные Советы народных депутатов.

Калужский областной Совет народных депутатов 20 января 1994 года принял решение «О выборах в представительный (законодательный) орган государственной власти Калужской области». Выборы были назначены на воскресенье 27 марта 1994 года.

В результате в Законодательное Собрание первого созыва были избраны 39 депутатов.

На первом заседании был выбран председатель. Им стал Валерий Сударенков.

- Вообще судить о работе регионального парламента нужно по нескольким параметрам, рассказал Валерий СУДАРЕНКОВ. - Первый – это практическая деятельность. А второй – это главный продукт деятельности – законодательные акты региона. Начиная с устава Калужской области, который мы приняли в 1996 году и первых законов. До этого момента законов в регионах России и СССР не принимали, как, впрочем, и в царской России.

А первый закон, который мы приняли касался Законодательного Собрания. Он был организационный. Нам предстояло определить параметры своей работы, ведь аналогов не было, мы все делали с чистого листа и были первыми.

- Те традиции, которые были заложены первым составом, мы с трепетом храним, - подчеркнул в своей приветственной речи нынешний председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Спасибо депутатам всех созывов. Разные вызовы ставила жизнь перед каждым созывом. И всегда находились, и принимались конструктивные решения, чтобы калужанам жилось лучше. Сегодня мы тоже продолжаем эту работу,

Новые задачи, новые испытания

Третий интегральный показатель работы парламента – это стабильность организации областной жизни.

За 30 лет работы, депутаты всех семи созывов приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов. За эти годы регион без катастроф и катаклизмов прошел и тяжелое время 90-х и финансово-экономический кризис 2008 – 2010 годов.

Безусловно ещё одно испытание – это нынешняя специальная военная операция. В своем выступлении Геннадий Новосельцев назвал главные задачи в работе текущего созыва. В первую очередь, это помощь фронту, сбор средств, формирование гуманитарных грузов для бойцов, совершенствование законов, направленных на помощь им и их семьям.

- Огромное внимание мы уделяем межпарламентскому сотрудничеству, - отметил Геннадий Новосельцев. - Скоро к тем соглашениям, которые у нас заключены, присоединятся Ростовская область и Луганская Народная Республика. Плотно работаем с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас подписаны соглашения с Могилевом и Брестом. Проводим обмен делегациями. Делаем упор на общение наших молодежных парламентов, чтобы дружба возникла и у наших детей. И главный акцент здесь - патриотизм и сохранение исторической памяти.

Много было сказано слов благодарности во время проведения конференции. Но, главное, то, ради чего каждый раз собираются депутаты в зале заседаний, работают в комиссиях, выезжают на места, встречаются с населением, - это люди.

- Как сказал в своем Послании Президент Владимир Владимирович Путин - «результат измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег, - подытожил Геннадий Новосельцев. - Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь». В направлении решения этой задачи мы планировали и будем планировать нашу работу.

Высоко отметил работу регионального парламента и губернатор.

- Каждому созыву доставались свои вызовы, - отметил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Вместе с нынешними парламентариями оперативно принимали решения в период пандемии. В условиях санкционного давления. Заботимся о мерах поддержки участников СВО и их семей, направляем гуманитарную помощь.

Впереди много совместной работы. Благодарю действующих депутатов Заксобрания, лично Геннадия Станиславовича Новосельцева, народных избранников предыдущих созывов за преданность родной земле, открытый диалог и вклад в процветание региона. Успехов, слаженной эффективной работы на благо нашей замечательной Калужской области.