294 участка затопило в Калужской области во время паводка

Пик половодья пришелся на 2-5 апреля, рассказали в МЧС.

- Активный подъем уровней воды произошел на две недели раньше средних многолетних значений, - прокомментировали в МЧС. - Максимальные уровни были достигнуты со второго по пятое апреля. Максимальный прирост воды на всех реках, за исключением Оки был меньше, чем в 2023 году. Все основные реки выходили воды на пойму. На Угре, Жиздре, Протве достигнуты уровни неблагоприятных гидрологических явлений.

Всего за период весеннего половодья на территории области оказались подтопленными четыре участка дорог местного значения и участок дороги Калуга-Вязьма, 57 приусадебных участков и 237 дачных участков СНТ в Обнинске.