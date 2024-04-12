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Калужане за год направили 900 заявок на присвоение спортивных разрядов через портал госуслуг

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2024 10:15 0 129
Калужане за год направили 900 заявок на присвоение спортивных разрядов через портал госуслуг

В рамках регионального проекта «Цифровое госуправление» услуга «Присвоение спортивных разрядов» предоставляется в электронном виде, рассказали 12 апреля в правительстве Калужской области.

Чтобы получить услугу дистанционно, необходимо заполнить заявление на госуслугах

Данные, указанные при регистрации на портале, заполняются автоматически. Решение о присвоении спортивного разряда поступает в личный кабинет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2024 10:15 0 129
Тэги: калужская область
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