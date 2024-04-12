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Где найти космонавтов в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2024 11:55 2 264
Где найти космонавтов в Калуге

На днях в нашем городе установили девятую маленькую бронзовую фигурку (на фото).

Областное управление архитектуры и градостроительства составило список всех космонавтиков, которых изготовила скульптор и живописец Алина Фарниева:

  • «Театрал» - крайняя левая колонна Драмтеатра.
  • «Пал Палыч» - ближний к Кирова фонтан, (сейчас спрятан под купол, но увидеть можно, если заглянуть в зазор).
  • «Микроэлектроник» - школа на Луначарского, 16.
  • «Дорожник» - балюстрада Парка 600-летия Калуги. Под дубом, где до переезда сидел Кот Ученый.
  • «Зумер» - ждёт монтажа у Областного молодёжного центра.
  • «Влюбленные Космонавтики» - Дом купца Теренина, Старичков 2/1.
  • «Офтальмонавтик» - смотровая площадка Парка культуры и отдыха (в настоящие время утрачен).
  • «Тестоеды» - пряничное заведение, Пушкина 10/72.
  • «Тая» - вход в сквер им. А.Т. Карпова.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2024 11:55 2 264
Тэги: общество
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