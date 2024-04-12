Где найти космонавтов в Калуге

Областное управление архитектуры и градостроительства составило список всех космонавтиков, которых изготовила скульптор и живописец Алина Фарниева:

На днях в нашем городе установили девятую маленькую бронзовую фигурку (на фото).

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