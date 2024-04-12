20 объектов первичного звена здравоохранения отремонтируют в Калужской области

Работы пройдут в нынешнем году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщила 12 апреля министр финансов региона Валентина Авдеева.

В медицинских организациях пройдет капремонт.

- В 2024 году на эти цели в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 256,6 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 243,2 миллиона рублей, за счет которых запланировано проведение капитального ремонта в 20 объектах первичного звена здравоохранения, - прокомментировала Авдеева.