Космический опрос: что сделают калужане, если встретятся с инопланетянами

Сегодня, 12 апреля, празднуется Международный День космонавтики.

63 года назад Юрий Гагарин совершил исторический полет на корабле «Восток-1». Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

В честь праздника мы попросили калужан представить их встречу с инопланетянами и спросили, что бы они сделали в момент такого исторического знакомства.

Кто просто хочет поздороваться, а кто улететь в космос вместе с неземными гостями, смотрите в нашем видеосюжете.

Интересный факт: Та самая ракета, которая находится рядом с музеем космонавтики в Калуге - это ракета-дублер к полету Гагарина.