В калужском экопарке подрастает кошачий лемур

Ранее мы сообщали о пополнении в калужском экопарке. Там на свет появился малыш лемур.

Сотрудники парка уточнили, что у этого вида самцы активно принимают участие в воспитании детенышей.

-Как показала практика, группа лемуров в нашем парке не исключение. Сытый, помытый и зацелованный малыш прекрасно себя чувствует и радует глаз, - рассказали специалисты.