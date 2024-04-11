Юрий Моисеев поздравил депутатов Законодательного Собрания

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию Законодательного Собрания Калужской области.

За многолетнюю историю деятельности регионального парламента принято более 3-х тысяч законов, около 7-ми тысяч нормативно-правовых актов, в том числе Устав Калужской области, ставший надежным фундаментом всей правовой системы региона. Нынешний состав областного парламента уже седьмой. Многие депутаты переизбирались несколько раз.

У каждого созыва были свои задачи. Это ярко отражено в экспозиции выставки, которую перед началом мероприятия смогли посетить все желающие. В числе экспонатов – документы, книги, фотографии, предметы, связанные с историей и деятельностью парламента. Помог в ее оформлении председатель ТИК Октябрьского округа Калуги Валерий Луговой.

Поздравляя коллег из регионального парламента, Юрий Моисеев поблагодарил депутатов всех созывов за их ответственную работу и пожелал всем здоровья и благополучия, а нашей Калужской области устойчивого развития и процветания.