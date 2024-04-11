В Калуге почтили память жертв концлагерей

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля и установлен в память об интернациональном восстании заключенных нацистского лагеря смерти Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.
Сегодня в Калуге на площади Победы минутой молчания первый заместитель председателя Гордумы Калуги Александр Иванов, ветераны, бывшие малолетние узники, нынешние школьники, студенты и волонтеры почтили память узников фашистских застенков.
- Здесь собрались люди разных поколений. Бывшие малолетние узники, ветераны вспоминали события того времени, читали свои стихи. Нам передали приветствие от Нины Егоровны Львовой, она не смогла присутствовать на митинге по состоянию здоровья, но связала сто пар носков для участников СВО, которые сегодня сражаются с неонацизмом. Волонтеры, молодежь активно помогают нашим бойцам, собирают гуманитарную помощь, пишут письма поддержки. И вот эту связь поколений нужно сохранить обязательно, это самое важное сегодня, - прокомментировал Александр Иванов.
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