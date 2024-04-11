В Калужской области подвели итоги онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Олимпиада прошла в марте. Свои силы попробовали 13 тысяч школьников со всего региона.

Самым трудным заданием признали задачу, в которой нужно было распределить семейный бюджет на пару месяцев вперед. С ним справились 32% участников.

Самой простой задачей для школьников оказалось распознавание мошенников. Правильно отреагировали на попытку обмана 82% подростков.

Заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова утонила, что в этом году в олимпиаде активно участвовали школы из районов.

Участники и победители получили именные сертификаты, дипломы и грамоты.

Олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».