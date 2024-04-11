Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»

По итогам внешнеэкономической деятельности за 2023 год стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года». Об этом объявили в центре поддержки экспорта.

Конкурс проходит в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в правительстве Калужской области, к участию приглашают не только крупные компании, но и представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

С номинациями можно ознакомиться по ссылке: https://kalugaexport.ru/news/eksporter-goda-2023/

Заявки принимаются до 3 мая по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa_2024/

Руководитель Центра поддержки экспорта Калужской области Людмила Дмитриева рассказала, что в этом году 17 субъектов МСП заключили экспортные контракты при содействии ЦПЭ, что показывает стабильный рост экспортного потенциала и эффективность мер поддержки в регионе. В прошлом году в конкурсе приняли участие 30 предприятий.

Победители получат не только престижный статус и памятные подарки, но и возможность использовать звание «Экспортер года» для своего продвижения.