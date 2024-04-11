Объем выдачи ипотеки в марте вырос в три раза

В Центральном федеральном округе, без учета Москвы и Московской области, в первый месяц весны ипотеку оформило около 3000 человек, сообщили в банке ВТБ.
Общая сумма сделок превысила 10,4 миллиарда рублей. Такие показатели в три раза превосходят статистику февраля.
Средний размер кредита составил 3,6 миллиона рублей.
В целом по России в марте клиенты банков взяли ипотеку на 500 миллиардов рублей, что в полтора раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее.
Драйверами спроса стали программы с господдержкой, по которым в первом квартале прошли 70% сделок. Среди них наибольшим интересом по-прежнему пользовалась «семейная ипотека». Вторая по популярности – «ипотека с господдержкой-2020».
- В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, - прокомментировал ситуацию начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. - В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращались. По нашей оценке, в первом квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Мы следим за финансовой конъюнктурой рынка и не исключаем возможных решений при ее изменении.
Аналитики ожидают, что по итогам года объем выдачи ипотеки составит 4,6-5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона в 2023 году.
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