19% жителей ЦФО выпустили к своему счету карты для близких

Результаты опроса, проведенного банками ВТБ и «Открытие», опубликованы 10 апреля.

Дополнительные карты позволяют планировать и контролировать семейный бюджет, а также экономят время на переводы близким.

Еще 9% опрошенных планируют попробовать семейные карты в ближайшее время.

Почти четверть участников опроса считают, что возможность привязать несколько карт к одному счету – удобная и полезная опция, а 34% думают, что у каждого должен быть свой отдельный счет.

Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 53% привязали бы к нему карты для партнера. Каждый пятый взял бы на себя траты пожилых родителей. Выпустить допкарты для несовершеннолетних детей разных возрастов готовы 48% опрошенных, а 11% – были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.

17% респондентов, знакомых с сервисом дополнительных карт, не стали бы ограничивать близких в расходах. При этом 23% считают правильным установить лимит в 5 тысяч рублей.

63% респондентов считают, что карманные расходы детям 10-17 лет не должны превышать 3 тысячи рублей в месяц, 18% готовы увеличить статью расходов в пределах 3-5 тысяч рублей ежемесячно. Свыше 5 тысяч рублей на личные траты, готовы давать только 7%.

- В рамках новой розничной стратегии ВТБ фокусируется на развитии концепции «Семейного банка» – предоставлении комплексного обслуживания клиентам и их близким для комфортных ежедневных финансовых операций, - рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин. - Благодаря дополнительным картам и платежным стикерам для доверенного круга лиц владельцы счета могут эффективнее управлять финансами семьи, оказывать поддержку родителям, повышать финансовую грамотность детей. Сегодня около 70% дополнительных карт клиенты ВТБ заказывают для детей, 30% приходится на карты для супругов и родителей. По нашей оценке, до конца 2024 году число пользователей «Семейного банка» превысит 500 тысяч человек.