В Калуге стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс-2024»

Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья начались 11 апреля.

Основной площадкой проведения станет колледж сервиса и дизайна.

В чемпионате будут участвовать 119 человек в различных дисциплинах - «Администрирование баз данных», «Зубной техник», «Малярное дело», «Парикмахерское искусство», «Фотограф» и другие.

- Главная задача «Абилимпикса» - это трудоустройство, профориентация, социализация людей с инвалидностью, - рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.