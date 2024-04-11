В Калуге стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс-2024»

Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья начались 11 апреля.
Основной площадкой проведения станет колледж сервиса и дизайна.
В чемпионате будут участвовать 119 человек в различных дисциплинах - «Администрирование баз данных», «Зубной техник», «Малярное дело», «Парикмахерское искусство», «Фотограф» и другие.
- Главная задача «Абилимпикса» - это трудоустройство, профориентация, социализация людей с инвалидностью, - рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.
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