Памятник Ципулину в Калуге установят в конце апреля

Бронзовая фигура появится на улице Подвойского у дома, где жил бывший городской голова.

- Буквально через две недели начнется монтаж, а потом состоится открытие памятника, - рассказал 11 апреля главный архитектор города Алексей Комов.

Иван Ципулин был городским головой Калуги с 1885 по 1901 годы. По его инициативе в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, были построены водопровод и городская библиотека.

Интересно, что в 1921 году установленный в Калуге памятник Марксу многие жители восприняли как памятник Ципулину. Между этими людьми есть внешнее сходство.